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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الكهرباء: 49 محطة محولات ستكون جاهزة بنهاية العام

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:20 ص
محطة محولات
محطة محولات
هدير شعراوي
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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك 49 محطة محولات كهربائية سوف تكون جاهزة بنهاية العام الحالي.

وأضاف شاكر، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض التسعيرات الجديدة للكهرباء، أنه جار الإسراع في تنفيذ مشروعات للخدمة أهداف التنمية.

وأكد تدعيم شبكات نقل الطاقة الكهربائية، وأن العمل على خطوط نقل الكهرباء مستمر، حيث تم الانتهاء من 2126 خطا من الخطوط الخاصة بنقل الكهرباء، وجار العمل على عدد الآخر من الخطوط التي سيتم الانتهاء منها نهاية 2020.

ويتضمن المؤتمر إضافة إلى خطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالي الجديد لشرائح الكهرباء لعام 2020-21 عرضًا لإنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالي السابق، في حضور صحفيين وإعلاميين.

ومن المقرر تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء بدءًا من فاتورة أغسطس والتي تعبر عن استهلاك يوليو.

خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت في عام 2015، وكان مخططًا أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال عام 2017، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلًا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.

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