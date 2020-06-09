شفاء 23 من كورونا فى الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن خروج 23 متعافى بتمى الأمديد بينهم مسن في العقد الثامن من عمره، مضيفا أن باقي المصابين يتلقون العلاج بانتظام طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة وسيتم خروجهم عقب تعافيهم تمامًا.وأضاف مكي أن الأطقم الطبية تضرب أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص في العمل من أجل المرضى، حيث يتم تحويل مرضى كورونا المحتاجين للغسل الكلوى من المحافظات الأخرى لمستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد لعمل غسل كلوى بالمستشفى.وأشار إلى أن المستشفى استقبل العديد من الحالات من القاهرة والمحافظات الأخرى لعمل غسل كلوي، مؤكدًاأن المرضى في تحسن دائم وسيتوالى خروجهم عقب تعافيهم من فيروس كورونا.