كنيسة مار جرجس أرض الجنينة تساعد مرضى كورونا

شكلت كنيسة القديس مارجرجس بأرض الجنينة لجنة طبية لتقديم استشارات طبية مجانية لمرضى كورونا، وذلك تحت رعاية الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد.وتقوم هذه اللجنة على عدد من الأطباء المتطوعين لدعم وخدمة مرضى كورونا، عن طريق التواصل معاهم سواء عبر الهاتف أو خدمة الرسائل النصية للرد على استفساراتهم بشأن علاج أعراض فيروس كورونا خاصة لحالات العزل المنزلي.كما وفرت الكنيسة إسطوانات أكسجين وأجهزة تنفس صناعي بشكل مجاني لمرضى كورونا، الذين يواجهون صعوبة بالتنفس نتيجة إصابتهم بالفيروس، يأتي ذلك في إطار حرص الكنيسة على دعم المرضى في علاجهم حتى التماثل للشفاء.