محافظ الفيوم: لا تهاون مع المعتدين على أراضى الدولة

قال اللواء أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن هناك جهودًا للتصدي لكل الأدوات والتعديات على الأراضى التابعة للدولة، مشيرًا إلى إحالة المتعدين للنيابة العسكرية، لافتًا إلى أنه أصبحت هناك حالة تراجع من المخالفين بسبب شدة وصرامة الإجراءات التي تُتخذ مع المتعدين.وأضاف الأنصاري في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك صرامة من النيابة العسكرية، ويتم هدم المنزل المخالف على حساب المتعدى، ويتم تهديد القائم بالمخالفة والمقاول وتحويلهم للنيابة العسكرية لتعديهم على أراضى الدولة.وتابع محافظ الفيوم أنه لو تم ضبط المقاول أو من قام بالبناء يتم التحفظ عليه وتحويله للنيابة العسكرية فورًا، مؤكدًا أنه لا يتم التهاون مع التعديات على الاراضى لأنها أراضى الأجيال القادمة.وشدد على أنه لا يمكن التعدى على أراضى الدولة، وسيتم التعامل بشدة مع المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة.