شاكر: إضافة قدرات كهربائية 28 ألف ميجاوات خلال 6 سنوات

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه تمت إضافة قدرات كهربائية من 2014 حتى نهاية 2019 بأكثر من 28 ألف ميجاوات.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر الوزراة.ويتضمن المؤتمر إضافة إلى خطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالي الجديد لشرائح الكهرباء لعام 2020-2021 عرضًا لإنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالي السابق، في حضور صحفيين وإعلاميين.ومن المقرر تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء بدءًا من فاتورة أغسطس التي تعبر عن استهلاك يوليو.خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت في عام 2015، وكان مخططًا أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلووات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال عام 2017، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلًا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.