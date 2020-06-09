233 إصابة بكورونا و33 وفاة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بمقدار 233 حالة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184 ألفا و543 حالة.ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية، على موقعها الإلكتروني، عن المعهد، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 33 حالة مقارنة باليوم السابق ليصبح إجمالى عدد حالات الوفاة 8711.وارتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء بحوالي 1100 حالة ليبلغ عدد المتعافين 170 ألفا و200 حالة.