رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: لن يكون هناك خفض تمويل أو تفكيك للشرطة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:53 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
طباعة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يكون هناك تفكيك للشرطة متعهدًا بالمحافظة على التمويل المخصص لإدارات الشرطة في الولايات المتحدة وسط دعوات متزايدة تطالب بتخفيضات هائلة لميزانيات قوات إنفاذ القانون.

وقال ترامب في اجتماع لمسئولي وكالات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية في البيت الأبيض، أمس الإثنين: "لن يكون هناك خفض للتمويل، ولن يكون هناك تفكيك لشرطتنا، نريد التأكد من أنه لا يوجد أي أعضاء سيئين هناك لكن 99 بالمائة منهم عظماء".

وعمل المتظاهرون خلال الاحتجاجات على مقتل المواطن الأمريكى جورج فلويد على يد الشرطة، لتحويل القضية لنقطة تحول في العلاقات العرقية والشرطة، فيما يدعو بعض المحتجين وبعض الديمقراطيين المتحررين إلى خفض ميزانيات الشرطة، وفقًا لما نقلته "العربية نت".

وأعلنت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، أن الرئيس ترامب فزع من التحرك المطالب بخفض تمويل الشرطة.

وأشارت ماكينانى إلى أن الرئيس ترامب يدرس عددًا من الاقتراحات المختلفة للرد على وفاة فلويد، لكنها لم تقدم تفاصيل عن الإجراءات التي يدرسها.

وكشف أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكى النقاب عن مشروع قانون يهدف لمكافحة العنف والظلم العنصري الذي ترتكبه الشرطة.

ومن المقرر أن يتخذ مشروع القانون خطوات كبيرة تشمل السماح لضحايا سوء سلوك الشرطة بمقاضاتها للحصول على تعويضات وحظر تكبيل المعتقل مع الضغط على رقبته، وإلزام أفراد قوة إنفاذ القانون باستخدام كاميرات تثبت بملابسهم وفرض قيود على استخدام القوة المميتة، كما يسهل إجراء تحقيقات مستقلة مع مراكز الشرطة التي يرتكب أفرادها أنماطًا من سوء السلوك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكهرباء تكشف حقيقة الأسعار الجديدة المتداولة

ريهام حجاج تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

مستشار الرئيس: مبالغة المستشفيات الخاصة في أسعار علاج كورونا غير مقبول

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

مواعید صرف منحة العمالة غیر المنتظمة 500 جنیه الدفعة الثانیة

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة فى مصر 2020.. تفاصيل مؤتمر وزير الكهرباء غدًا

خاص| تفاصيل العثور على سيارة أحمد زكي المفقودة

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

رفض أفلام المقاولات فظل حبيس البيت.. اعترافات نجاح الموجي

نجم الساعة

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

الحجر الصحي في أوقات الأوبئة والجوائح له أصول إسلامية

تطوير نسيجًا زراعيًا يحصد الطاقة من قطرات المطر

اكتشاف متحجرة ضفدع تعود لمليونى سنة بالأرجنتين

هونج كونج.. أغلى مدينة للعيش فى العالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
باول لن ينتخب ترامب!
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
المزيد

الثقافة

الرافدين تطرح «وشْم الطائر» للكاتبة دينا ميخائيل

«المخ كمفاعل للطاقة».. محاضرة «أونلاين» ليحيي الرخاوي الإثنين

جوابات حراجى القط محور العدد الخامس عشر لكتاب المرايا

الحراك الوطنى من أجل ليبيا يعلن دعمه لمبادرة القاهرة