ترامب: لن يكون هناك خفض تمويل أو تفكيك للشرطة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يكون هناك تفكيك للشرطة متعهدًا بالمحافظة على التمويل المخصص لإدارات الشرطة في الولايات المتحدة وسط دعوات متزايدة تطالب بتخفيضات هائلة لميزانيات قوات إنفاذ القانون.وقال ترامب في اجتماع لمسئولي وكالات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية في البيت الأبيض، أمس الإثنين: "لن يكون هناك خفض للتمويل، ولن يكون هناك تفكيك لشرطتنا، نريد التأكد من أنه لا يوجد أي أعضاء سيئين هناك لكن 99 بالمائة منهم عظماء".وعمل المتظاهرون خلال الاحتجاجات على مقتل المواطن الأمريكى جورج فلويد على يد الشرطة، لتحويل القضية لنقطة تحول في العلاقات العرقية والشرطة، فيما يدعو بعض المحتجين وبعض الديمقراطيين المتحررين إلى خفض ميزانيات الشرطة، وفقًا لما نقلته "العربية نت".وأعلنت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، أن الرئيس ترامب فزع من التحرك المطالب بخفض تمويل الشرطة.وأشارت ماكينانى إلى أن الرئيس ترامب يدرس عددًا من الاقتراحات المختلفة للرد على وفاة فلويد، لكنها لم تقدم تفاصيل عن الإجراءات التي يدرسها.وكشف أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكى النقاب عن مشروع قانون يهدف لمكافحة العنف والظلم العنصري الذي ترتكبه الشرطة.ومن المقرر أن يتخذ مشروع القانون خطوات كبيرة تشمل السماح لضحايا سوء سلوك الشرطة بمقاضاتها للحصول على تعويضات وحظر تكبيل المعتقل مع الضغط على رقبته، وإلزام أفراد قوة إنفاذ القانون باستخدام كاميرات تثبت بملابسهم وفرض قيود على استخدام القوة المميتة، كما يسهل إجراء تحقيقات مستقلة مع مراكز الشرطة التي يرتكب أفرادها أنماطًا من سوء السلوك.