إيبارشية بني سويف تطلق «لست وحدك» لدعم مرضى كورونا

أطلقت إيبارشية بني سويف بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خدمة جديدة بعنوان "لست وحدك"؛ وذلك لدعم مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ويشارك في الخدمة عدد من الأطباء المتطوعين بالإيبارشية؛ للرد على الاستشارات الطبية من خلال الهاتف أو خدمة الرسائل النصية، وذلك بهدف مساعدة مرضى كورونا على الشفاء من أعراض الفيروس.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليوالمقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.