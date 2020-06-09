4 إصابات جديدة بكورونا فى «يوسف الصديق» بالفيوم

أعلنت إدارة يوسف الصديق الصحية بمحافظة الفيوم، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالهادي مدير الإدارة، عدد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى المركز.وأوضحت الإدارة الصحية أن عدد الحالات الجديدة الإيجابية بالمركز هي 4 حالات منها حالتان في قرية الحامولي وحالة في قرية النزلة، وحالة في قرية المقراني بعزبة الدوادة، وتم فرض العزل المنزلي عليهم لتلقي العلاج، وتماثلهم للشفاء.وقام مسئولو قسم مكافحة الأوبئة بمنطقة قارون بعملية رش كاملة لمنزل الحالة الإيجابية المعزولة بمنزلها بقرية أباظة، مساء أمس الإثنين، وعمل جميع الإجراءات الوقائية لعزل الحالة والمخالطين، وتوصيل العلاج اللازم للحالة والمخالطين.