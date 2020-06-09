جولة تفقدية لأعمال تأهيل «ترع بنى سويف»

تفقد المهندس محمود السعدي، المشرف على مشروعي تأهيل الترع والري الحديث ومسئول الاتصال السياسي في وزارة الري، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، وبرفقتهم المهندس جمال الباز، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة بني سويف، والمهندس مدير عام الرى ببنى سويف، أعمال التأهيل الجارية بترع "عمار وأحمد باشا وفروع عمار وفروع أحمد باشا والشراهنة البحرية".وتمت متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة وتبين أن الأعمال تسير بصورة مرضية.وقال السعدي إنه جار الانتهاء من أعمال التأهيل في أسرع وقت لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي.وأضاف أن المشروع يهدف لتحقيق نقلة حضارية في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع بها والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.