رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جولة تفقدية لأعمال تأهيل «ترع بنى سويف»

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:45 ص
ترع بني سويف
ترع بني سويف
وائل القمحاوى
طباعة
تفقد المهندس محمود السعدي، المشرف على مشروعي تأهيل الترع والري الحديث ومسئول الاتصال السياسي في وزارة الري، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، وبرفقتهم المهندس جمال الباز، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة بني سويف، والمهندس مدير عام الرى ببنى سويف، أعمال التأهيل الجارية بترع "عمار وأحمد باشا وفروع عمار وفروع أحمد باشا والشراهنة البحرية".

وتمت متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة وتبين أن الأعمال تسير بصورة مرضية.

وقال السعدي إنه جار الانتهاء من أعمال التأهيل في أسرع وقت لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي.

وأضاف أن المشروع يهدف لتحقيق نقلة حضارية في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع بها والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس: مبالغة المستشفيات الخاصة في أسعار علاج كورونا غير مقبول

ريهام حجاج تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

الكهرباء تكشف حقيقة الأسعار الجديدة المتداولة

مواعید صرف منحة العمالة غیر المنتظمة 500 جنیه الدفعة الثانیة

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

مواعید صرف منحة العمالة غیر المنتظمة 500 جنیه الدفعة الثانیة

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة فى مصر 2020.. تفاصيل مؤتمر وزير الكهرباء غدًا

خاص| تفاصيل العثور على سيارة أحمد زكي المفقودة

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

رفض أفلام المقاولات فظل حبيس البيت.. اعترافات نجاح الموجي

نجم الساعة

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

الحجر الصحي في أوقات الأوبئة والجوائح له أصول إسلامية

تطوير نسيجًا زراعيًا يحصد الطاقة من قطرات المطر

اكتشاف متحجرة ضفدع تعود لمليونى سنة بالأرجنتين

هونج كونج.. أغلى مدينة للعيش فى العالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
باول لن ينتخب ترامب!
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
المزيد

الثقافة

الرافدين تطرح «وشْم الطائر» للكاتبة دينا ميخائيل

«المخ كمفاعل للطاقة».. محاضرة «أونلاين» ليحيي الرخاوي الإثنين

جوابات حراجى القط محور العدد الخامس عشر لكتاب المرايا

الحراك الوطنى من أجل ليبيا يعلن دعمه لمبادرة القاهرة