اليوم.. اجتماع إيبارشية أسيوط الأسبوعي عبر «لوجوس»

تبث قناة "لوجوس" القبطية، مساء اليوم، الاجتماع الأسبوعي لإيبارشية أسيوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يترأسه الانبا يؤانس أسقف أسيوط.وتحرص إيبارشية أسيوط على إطلاق عظات روحية واجتماعات عبر البث المباشر "أونلاين"، منذ تطبيق قرار المجمع المقدس بتعليق الصلوات للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليوالمقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.