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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد قليل.. إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:47 ص
محمد شاكر
محمد شاكر
عمرو خان
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يعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء على الجهود المختلفة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقد بعد قليل بديوان عام الوزارة.

وكان شاكر أكد في تصريحات صحفية له من قبل أن الوزارة تتبع برنامجا خاصا لإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء للمستهلك على الجهود المختلفة مستهدفة في ذلك سد الفجوة بين سعر تكلفة إنتاج "الكيلووات ساعة" وسعر البيع للمستهلك.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق العمل بالأسعار الجديدة في مطلع أغسطس من العام الجاري، حتى مطلع يونيو من العام 2021 على أن تبدأ المرحلة الأخيرة لبرنامج إعادة هيكلة الأسعار في أغسطس 2021.

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