رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توريد أول قطار كامل لمترو الأنفاق 16 يونيو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:23 ص
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
علا غزال
طباعة
كشف مصدر مسئول في وزارة النقل، عن وصول أول قطار كامل ضمن صفقة توريد 32 قطارا للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، يوم 16 يونيو المقبل.

وأوضح المصدر للدستور، إن القطار ضمن التعاقد مع شركة "هوينداي روتم الكورية"، على توريد 32 قطارا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث بتكلفة إجمالية حوالي 6.9 مليار جنيه، لافتا إلى أنه من ضمن بنود التعاقد توفير الصيانة الكاملة للقطارات.

وأضاف أن توريد القطارات سوف يكون بالتتابع على أن يتم توريد قطار آخر خلال شهر يوليو، وتتابع توريد باقي القطارات بموجب قطار كل شهر حتى انتهاء توريد الصفقة بالكامل، مشيرا إلى أن تشغيل القطارات سوف يكون بصورة فورية، لضمان توفير مستوى خدمة يليق بالمواطن المصري ويوفر له مزيد من الراحلة إلى جانب زيادة عدد القطارات وبالتالى التخفيف عن المواطنين من التكدس داخل القطارات.

وأشار إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تجاه وصول القطار لضمان عدم تعرض أى من المسئولين عن عملية التفريغ والشحن، للإصابة بفيروس كورونا الستجد "كوفيد 19".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحطم طائرة عسكرية أمريكية أثناء هبوطها فى قاعدة التاجى

خاص| تفاصيل العثور على سيارة أحمد زكي المفقودة

وحدات من الجيش الوطنى الليبى تدخل حقول النفط فى الجنوب

مستشار الرئيس يحسم الجدل فى الفرق بين الكمامات القماشية والطبية

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة فى مصر 2020.. تفاصيل مؤتمر وزير الكهرباء غدًا

مواعید صرف منحة العمالة غیر المنتظمة 500 جنیه الدفعة الثانیة

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

رفض أفلام المقاولات فظل حبيس البيت.. اعترافات نجاح الموجي

نجم الساعة

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

الحجر الصحي في أوقات الأوبئة والجوائح له أصول إسلامية

تطوير نسيجًا زراعيًا يحصد الطاقة من قطرات المطر

اكتشاف متحجرة ضفدع تعود لمليونى سنة بالأرجنتين

هونج كونج.. أغلى مدينة للعيش فى العالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
باول لن ينتخب ترامب!
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
المزيد

الثقافة

الحراك الوطنى من أجل ليبيا يعلن دعمه لمبادرة القاهرة

محمد عبدالمنعم زهران: جائزة يوسف إدريس من أهم الجوائز التي حصلت عليها

«بصيرة عمياء».. مجموعة نصوص نثرية جديدة لـ سهى نعجة

محمد علي إبراهيم: الحجر المنزلي ساعدني في إنجاز «اسمي سرطان» (حوار)