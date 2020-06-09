توريد أول قطار كامل لمترو الأنفاق 16 يونيو

كشف مصدر مسئول في وزارة النقل، عن وصول أول قطار كامل ضمن صفقة توريد 32 قطارا للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، يوم 16 يونيو المقبل.وأوضح المصدر للدستور، إن القطار ضمن التعاقد مع شركة "هوينداي روتم الكورية"، على توريد 32 قطارا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث بتكلفة إجمالية حوالي 6.9 مليار جنيه، لافتا إلى أنه من ضمن بنود التعاقد توفير الصيانة الكاملة للقطارات.وأضاف أن توريد القطارات سوف يكون بالتتابع على أن يتم توريد قطار آخر خلال شهر يوليو، وتتابع توريد باقي القطارات بموجب قطار كل شهر حتى انتهاء توريد الصفقة بالكامل، مشيرا إلى أن تشغيل القطارات سوف يكون بصورة فورية، لضمان توفير مستوى خدمة يليق بالمواطن المصري ويوفر له مزيد من الراحلة إلى جانب زيادة عدد القطارات وبالتالى التخفيف عن المواطنين من التكدس داخل القطارات.وأشار إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تجاه وصول القطار لضمان عدم تعرض أى من المسئولين عن عملية التفريغ والشحن، للإصابة بفيروس كورونا الستجد "كوفيد 19".