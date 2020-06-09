رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تطوير نسيجًا زراعيًا يحصد الطاقة من قطرات المطر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:19 ص
نسيج زراعي
نسيج زراعي
وكالات
طباعة
دمج باحثون صينيون تكنولوجيا مولدات نانو للكهرباء بالاحتكاك (TENG) مع النسيج الزراعي لحصاد الطاقة من قطرات المطر، ما يقدم نهجا جديدا للحفاظ على إمدادات طاقة ثابتة للزراعة الذكية.

وتتطلب الزراعة الذكية الكهرباء لدفع المراقبة في الوقت الفعلي للعوامل التي قد تؤثر على نمو المحاصيل، مثل درجة الحرارة والرطوبة والضوء. وقال بينغ جيان فنغ الباحث في جامعة تشجيانغ، إنه من الصعب مد الأسلاك في الحقول والبطاريات لها تحمل محدود بالاضافة إلى مخاطر التلوث.

وغالبا ما تسبب الأمطار الغزيرة خسارة كبيرة للإنتاج الزراعي. ونظرا لشيوع الأقمشة الزراعية في الدفيئات، والتي تحمي المحاصيل من المطر وتوفر الظل. قام بينغ وزملاؤه بتغليف الألياف بنوعين من المواد الخاصة مما جعلها خيوط نانو تكنولوجي لتوليد الكهرباء بالاحتكاك.

وفقا لورقة البحث المنشورة في مجلة "نانو انيرجي"، يمكن نسج خيوط مولدات نانو تكنولوجي للكهرباء بالاحتكاك في شبكة أو دمجها في المنسوجات الزراعية، ويمكنها حماية المحاصيل وحيوانات المزرعة وحصاد الطاقة من قطرات المطر في نفس الوقت.

ويمكن لنسيج مولدات نانو تكنولوجي للكهرباء بالاحتكاك توليد جهد 7.7 فولت مع طول اتصال فعال لمسافة 3 سم.

قال بينغ إن في المستقبل فقد يتم ربط المنسوجات الزراعية الجديدة بأجهزة التخزين لمراقبة إمدادات الطاقة.

في عام 2012، تم تطوير مولدات نانو تكنولوجي للكهرباء بالاحتكاك كتقنية جديدة لتوليد الطاقة حيث تحويل الطاقة الميكانيكية المختلفة من البيئة المحيطة إلى كهرباء، بناء على الاقتران بين تأثير الاحتكاك الكهربائي والتحريض الكهروستاتيكي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعید صرف منحة العمالة غیر المنتظمة 500 جنیه الدفعة الثانیة

خاص| تفاصيل العثور على سيارة أحمد زكي المفقودة

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

عبدالعال: «الطوارئ» يمنح الدولة حق إدارة المستشفيات الخاصة

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة فى مصر 2020.. تفاصيل مؤتمر وزير الكهرباء غدًا

مواعید صرف منحة العمالة غیر المنتظمة 500 جنیه الدفعة الثانیة

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

رفض أفلام المقاولات فظل حبيس البيت.. اعترافات نجاح الموجي

نجم الساعة

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

الحجر الصحي في أوقات الأوبئة والجوائح له أصول إسلامية

تطوير نسيجًا زراعيًا يحصد الطاقة من قطرات المطر

اكتشاف متحجرة ضفدع تعود لمليونى سنة بالأرجنتين

هونج كونج.. أغلى مدينة للعيش فى العالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
باول لن ينتخب ترامب!
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
المزيد

الثقافة

الحراك الوطنى من أجل ليبيا يعلن دعمه لمبادرة القاهرة

محمد عبدالمنعم زهران: جائزة يوسف إدريس من أهم الجوائز التي حصلت عليها

«بصيرة عمياء».. مجموعة نصوص نثرية جديدة لـ سهى نعجة

محمد علي إبراهيم: الحجر المنزلي ساعدني في إنجاز «اسمي سرطان» (حوار)