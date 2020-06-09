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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اكتشاف متحجرة ضفدع تعود لمليونى سنة بالأرجنتين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:52 ص
متحجرة ضفدع
متحجرة ضفدع
وكالات
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اكتشف علماء إحاثة أرجنتينيون بقايا متحجرة لنوع من الضفادع كان يعيش في وسط هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية قبل حوالى مليوني سنة، على ما أعلنت وكالة نشر العلوم في جامعة ماتانسا الوطنية.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل"، أوضح فيديريكو أنيولان الباحث في المعهد الأرجنتيني للعلوم الطبيعية: "لا نعرف الكثير عن ضفادع مرحلة ما قبل التاريخ".

وأضاف: "الضفادع والعلاجيم تتأثر كثيرا بالتغيرات المناخية والبيئية لذا تشكل مصدرا مهما للمعلومات لفهم المناخات السابقة".

وحصل الاكتشاف على عمق 44 مترا خلال حفر بئر مياه في سان بيدرو على بعد 180 كيلومترا شمال بوينوس أيريس.

وشدد الباحث على أن علماء الإحاثة عثروا على "عظمة عضد كائن برمائي صغير جدا مختلف عن العلاجيم والضفادع الساكنة للأشجار".

وأكد أنه تم التعرف على المتحجرة الصغيرة رغم حجمها لأن البتراوات وهي مجموعة من البرمائبات تشمل الضفادع والعلاجيم تتمتع بنية خاصة عند طرف عظمة العضد في مفصل الكوع".

وتوفر لها هذه البنية الخاصة ليونة كبيرة للقيام بحركات ووثبات سريعة، فيما قال فيديريكو انيولان "يشكل الاكتشاف مساهمة كبيرة في علم الإحاثة في الأرجنتين".

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