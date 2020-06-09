رئيس الوزراء البريطانى: وفاة جورج فلويد أثارت مشاعر لا يمكن تجاهلها

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة أثارت مشاعر لا يمكن تجاهلها، وعلى الحكومة البريطانية أن تفعل المزيد لمحاربة التحيز ضد السود والأقليات العرقية.وأثارت وفاة "فلويد" مظاهرات في مختلف أنحاء العالم احتجاجًا على وحشية الشرطة، وشارك أكثر من 100 ألف شخص في احتجاجات مناهضة للعنصرية في بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما افادت وكالة الانباء الفرنسية.وقال جونسون في بيان: "نحن من نقود ومن نحكم لا يمكننا ببساطة تجاهل هذه المشاعر"، مؤكدًا أن بريطانيا خطت خطوات كبيرة في معالجة العنصرية، لكن يجب عليها أيضًا الاعتراف صراحة بأن هناك الكثير الذي يتعين القيام به للقضاء على التحيز وخلق الفرصة.