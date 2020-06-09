الكويت: 3479 عالقًا مصريًا يغادرون إلى 3 مطارات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الثلاثاء، مغادرة 3479 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، أسيوط، وسوهاج، وذلك عبر 17 رحلة جوية.وأوضحت "الطيران المدني"، في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 11 رحلة إلى القاهرة، و4 رحلات إلى أسيوط، ورحلتين إلى سوهاج.وأضاف أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، فلاي إيجيبت، وإير كايرو، وشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع 10 رحلات لشركة طيران المصرية، و3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة فلاي إيجيبت ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة إير كايرو.وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، قد أعلنت أمس الإنين، مغادرة عن 2830 من العالقين المصريين في الكويت إلى أربع محافظات مصرية لأول مرة منذ إغلاق حركة الطيران في الكويت في مارس الماضي؛ وذلك عبر 15 رحلة جوية.