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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة النيوزيلندية تلغى فرق الاستجابة المسلحة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:23 ص
الشرطة النيوزيلندية
الشرطة النيوزيلندية
وكالات
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ألغت الشرطة النيوزيلندية مقترحًا مثيرًا للجدل بشأن إمكانية تسيير وحدات من الشرطة المسلحة بدوام كامل لتجوب البلاد.

وانتهت تجربة استمرت 6 أشهر لـ "فرق الاستجابة المسلحة" في أبريل، وتمت دعوة الشعب للتعليق على تلك الفكرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مفوض الشرطة، أندرو كوستر، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تلك الفرق لن تكون جزءًا من أنشطة الشرطة في المستقبل.

وأرجع "كوستر" القرار إلى التعليقات التي أدلى بها الشعب والتشاور مع مجموعات متعددة في المجتمع.

وقال: "من الواضح بالنسبة لي أن فرق الاستجابة تلك لم تلتزم بأسلوب الشرطة الذي يتوقعه النيوزيلنديون".

وأضاف أنه ملتزم بأن تظل شرطة نيوزيلندا خدمة "غير مسلحة بشكل عام".

يشار إلى أن تجربة الشرطة المسلحة لم تكن خالية من الجدل، حيث تم تداول عريضة حملت توقيعات نحو 30 ألف شخص، تطالب رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن بإلغاء تلك الفرق.

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