كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.ويرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 11 ألفًا و852 إصابة، كما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 274 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.