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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الإعلاميين»: منح تصاريح وعضويات جديدة لمستوفى الشروط

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:56 ص
نقابة الاعلاميين
نقابة الاعلاميين
محمد جعفر
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انعقدت مساء أمس لجنتا التصاريح والقيد بمقر نقابة الاعلاميين، حيث أعلن الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن لجنة القيد نظر ت ملفات المتقدمين لطلب القيد، وحددت من ينطبق عليه شروط القيد، كما منحت اللجنة بطاقات العضوية لعدد من تم اعتمادهم من قبل وذهبوا إلى النقابة لأداء القسم واستلام بطاقات العضوية.

وأضاف نقيب الإعلاميين، أنه تم منح تصاريح مزاولة المهنة للعديد ممن استوفوا الشروط، منهم ثلاثه من الخمسة الذين صدر لهم قرار المنع من الظهور من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهم "دعاء فاروق، وعلا شوشة، وريم البارودي"، كما تم منح التصاريح لآخرين ممن استوفوا الشروط خارج القرار السابق.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن التعاون مستمر بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط المشهد الإعلامي، وأهاب بجميع ممارسي النشاط الإعلامي سرعة التوجه إلى مقر النقابة لتقنيين أوضاعهم وفقًا للقانون.

ومن جانبه، أشار محجوب سعدة، عضو لجنة القيد، إلى أن اللجنة مستمرة في فرز أوراق المتقدمين، وتطبيق القانون والحفاظ على الدورة المستنديه لأوراق المتقدم.

وأضاف خالد فتوح، عضو لجنة القيد: "نستقبل يوميًا الزملاء لتجديد عضوياتهم، بالإضافة إلى ما يتم اعتماده من عضويات جديدة".

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