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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:01 ص
سامية جمال
سامية جمال
ايهاب مصطفى
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الكثير من نجوم زمن الفن الجميل كانوا يكرهون يوم الثلاثاء ويتشائمون منه ولا يقبلون بالعمل فيه ولا حتى بالنزول من البيت أحيانًا.

هنري بركات

كان المخرج الكبير هنري بركات يكره يوم الثلاثاء وكان حين يصور فيلمًا يتحاشى بركات العمل تماما في هذا اليوم من الأسبوع، ولا يقوم بالنزول من البيت إلا في أضيق الحدود، ولا يقبل أن يدير الكاميرا حتى ولو في آخر مشهد، وإن كان لديه مواعيد او ارتباطات فإنه يحرص على ألا تكون يوم الثلاثاء.

عبد السلام النابلسي

كان عبد السلام النابلسي يتشائم من يوم الثلاثاء وكان لا يرد على الهاتف ليقين أنه سيحمل أنباءً غير سارة، ويظل حبيس بيته طوال اليوم ولا يبرحه إطلاقًا، وساهم النابلسي في نقل هذه العدوى للكثير من الفنانين.

سامية جمال

كانت سامية جمال تتشائم من يوم الثلاثاء، وحين عملت مع هنري بركات والنابلسي انتقلت إليها العدوى بقوة، حتى أنها في بعض الأحيان كانت تحاول إقناع زوجها رشدي أباظة بعدم الخروج في هذا اليوم، وكان يأكلها القلق عليه حين يكون مسافرًا أو في طريقه لتصوير فيلم أو غيره في هذا اليوم، وأحيانا تظل في سريرها ولا تغادره وتكتفي بإلقاء التعليمات للطباخة ومديرة البيت.

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