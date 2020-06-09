رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل أدنى معدل يومى لوفيات كورونا منذ شهرين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:21 ص
وفيات كورونا في الولايات
وفيات كورونا في الولايات المتحدة
وكالات
طباعة
سجّلت الولايات المتّحدة الأمريكية 450 وفاة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل في هذا البلد منذ حوالى شهرين، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، التي تُعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء بلغ 110.900 حالة وفاة من أصل أكثر من 1.955.000 إصابة، بالمقابل تماثل للشفاء رسميًا 506 آلاف مصاب.

ولا تعنى هذه الحصيلة اليومية للوفيات أن الوباء آخذ في الانحسار لأنّ الانخفاض في أعداد الوفيات قد يكون ناجمًا عن آلية حصول "جونز هوبكنز" على البيانات من السلطات الصحية المحلية والتي لا تكون في العادة مكتملة في أول يوم عمل بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وتخطّت حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة عتبة الـ500 شخص في نهاية مارس وبلغت ذروتها في منتصف أبريل حين فاقت 3000 وفاة يوميًا، ومنذ أسبوعين تراجعت هذه الحصيلة اليومية إلى ما دون الألف وفاة، لكنّ الولايات المتّحدة ما زالت تسجّل يوميًا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوميًا، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

موضوعات متعلقة

وحدات من الجيش الوطنى الليبى تدخل حقول النفط فى الجنوب

ريهام حجاج تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

تحطم طائرة عسكرية أمريكية أثناء هبوطها فى قاعدة التاجى

رسميًا.. ياسر جلال بطل مسلسل «خالد بن الوليد»

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة فى مصر 2020.. تفاصيل مؤتمر وزير الكهرباء غدًا

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

وحدات من الجيش الوطنى الليبى تدخل حقول النفط فى الجنوب

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

رفض أفلام المقاولات فظل حبيس البيت.. اعترافات نجاح الموجي

بسبب 50 جنيهًا.. بطولة أول فيلم عربي يتأهل للترشيح للأوسكار تضيع من يد شكري سرحان

نجم الساعة

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

وفاة المغنية الأمريكية بونى بوينتر عن 69 عامًا

إيطاليا تكشف عن كمامة تُستخدم «إلى ما لا نهاية»

«باير» الألمانية تخطط لبيع منتجاتها الطبية لـ«إيلانكو» الأمريكية

إجراء تدريبات على الكوارث في اليابان للتحقق من تدابير مكافحة الفيروسات

مقالات الرأي
ماجد حبته
باول لن ينتخب ترامب!
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
المزيد

الثقافة

الحراك الوطنى من أجل ليبيا يعلن دعمه لمبادرة القاهرة

محمد عبدالمنعم زهران: جائزة يوسف إدريس من أهم الجوائز التي حصلت عليها

«بصيرة عمياء».. مجموعة نصوص نثرية جديدة لـ سهى نعجة

محمد علي إبراهيم: الحجر المنزلي ساعدني في إنجاز «اسمي سرطان» (حوار)