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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تتخطى الـ145 ألف وفاة بكورونا بحلول أغسطس

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:59 ص
وفيات كورونا في أمريكا
وفيات كورونا في أمريكا
وكالات
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رجح باحثون من جامعة واشنطن، بأن أكثر من 145 ألف شخص قد يموتون بسبب كورونا في الولايات المتحدة حتى شهر أغسطس المقبل.

وتشير الأرقام المعلنة مؤخرا إلى أن الباحثين في الجامعة رفعوا حصيلتهم المتوقعة السابقة لضحايا الفيروس بأكثر من 5 آلاف حالة في غضون أيام، بسبب ارتفاع أعداد الوفيات اليومي والتحضير للتخفيف في الإجراءات الوقائية من الفيروس في البلاد.

وأظهر إحصاء جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز الـ400 ألف حالة، بينما وصل مجموع المتعافين إلى 3 ملايين و87315.

وحسب بيانات الجامعة، ارتفع عدد الإصابات خلال اليوم الماضي بواقع 126،3 ألف حالة، لتصبح الحصيلة 6 ملايين و896179.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1،92 مليون، وفي البرازيل 672 ألفا، وفي روسيا 458 ألفا، وفي بريطانيا 286 ألفا، بينما تخطت الهند مع 246 ألف حالة إسبانيا لتستقر في المركز الخامس بين الدول الأكثر إصابة بالوباء.

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