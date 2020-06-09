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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل ارتفاع جديد فى أعداد الوفيات والمصابين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:41 ص
وفيات كورونا
وفيات كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 2999 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120 ألفا و102 خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى تسجيل 354 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الضحايا إلى 14 ألفا و53 حالة، في ارتفاع ملحوظ عن أول أمس الأحد حيث أعلنت عن 188 وفاة.

وقالت الحكومة، إنه "من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميًا لدى وزارة الصحة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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