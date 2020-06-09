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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يستأنف خلال أسبوعين تجمّعاته الانتخابية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:02 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ الملياردير الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية سيستأنف في غضون أسبوعين تجمعّاته الانتخابية التي جمّدها بسبب جائحة "كوفيد-19".

وأكّدت الحملة بذلك معلومات أوردتها مجلة "بوليتيكو" مفادها أنّ ترامب وفريقه باتا على قناعة بأنّ التظاهرات الضخمة المناهضة للعنصرية التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة ستقلّل من شأن الأصوات التي تعتبر استئناف التجمّعات الانتخابية في ظلّ تفشّي فيروس كورونا المستجدّ أمرًا سابقًًا لأوانه.

وإذا كانت حملة الرئيس الجمهوري، قد أكّدت عزمها على استئناف التجمّعات الانتخابية من حيث المبدأ، إلا أنّ مكان انعقاد هذه التجمّعات والشروط التي ستحكم عملية تنظيمها، ولا سيّما الصحيّة منها، لا تزال غامضة.

ولم يخف ترامب يومًًا حماسته لاستئناف هذه التجمّعات، وهو يردّد منذ أيام أنّ الاقتصاد الأمريكي يسير بخطى حثيثة نحو الانتعاش.

واعتبر ترامب أنّ الولايات المتحدة تجاوزت إلى حدّ كبير أزمة تفشي فيروس كورونا المستجدّ، مستندًا في ذلك إلى التحسّن في أرقام البطالة على الرّغم من أنّ "كوفيد-19" يستمر في تسجيل نحو ألف وفاة يوميًا في البلاد ويواصل تفشّيه المتسارع في أمريكا اللاتينية.

ونقلت "بوليتيكو" عن براد بارسكيل، مدير الحملة الانتخابية لترامب، قوله: "إن الأمريكيين مستعدّون للعودة إلى العمل والرئيس ترامب أيضًا".

وأضاف: "العودة العظيمة لأمريكا هي أمر واقع والتجمّعات ستكون رائعة".

وتابع: "سترون مجدّدًا حشودًا وحماسًا لا يمكن إلا أن يحلم بها جو النعسان"، في إشارة ساخرة إلى المرشح الديموقراطي جو بايدن الذي سينافس ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر.

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