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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قائدة شرطة بورتلاند الأمريكية تستقيل وتطالب ضابطًا من أصول أفريقية بتولى منصبها

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:26 ص
جامي ريش
جامي ريش
وكالات
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أعلنت جامي ريش، قائدة شرطة مدينة بورتلاند في ولاية أوريجون الأمريكية، استقالتها، وطلبت من تشاك لوفيل، وهو ضابط من أصول أفريقية، أن يحل محلها.

وقالت "ريش"، في تصريحات لها: "لقد أصغيت، وقد قال مجتمعنا وأنتم أرونا التغيير.. إنه يبدأ من الثقة، هذا التغيير في القيادة يأتي من قلبي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

يأتي هذا الإعلان وسط انتقادات متزايدة حول تعامل "ريش" مع الاحتجاجات والاضطرابات التي هزت أكبر مدينة في ولاية أوريجون، ضمن حركة على المستوى الوطني أثارتها وفاة جورج فلويد، وكانت "ريش" تولت ذلك المنصب منذ ستة أشهر فقط.

ونقلت صحيفة "أوريجونيان" عن "لوفيل" قوله في مؤتمر صحفي: "شعرت أنه إذا أمكنني ولو بقدر بسيط أن أكون بداية لبعض التعافي للمجتمع، كان من واجبي أن أقبل ذلك".

وواجهت إدارات الشرطة في جميع أنحاء البلاد اضطرابًا، حيث أثار موت "فلويد" انتقادات لما وصف بـ"وحشية الشرطة" تجاه الأمريكيين من أصول أفريقية.

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