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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الحراك الوطنى من أجل ليبيا يعلن دعمه لمبادرة القاهرة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:13 ص
الحراك الوطنى من
الحراك الوطنى من أجل ليبيا
ايهاب مصطفى
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أيد الحراك الوطنى من أجل ليبيا، مبادرة القاهرة، التى صدرت يوم السبت الموافق 6 يونيو الجاري، لوقف النزاع بالبلد الشقيق.

وشكر الحراك، فى بيان له، مصر قيادة وشعبا على إطلاقها هذه المبادرة التى تتضمن حقوق الشعب الليبى وتحافظ على مقدراته.

وطالب الحراك بإنفاذ بنود مبادرة القاهرة فورا، بدءَا بوقف إطلاق النار الذى فات الموعد المعلن عنه، ومرورًا بإخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وحصر حمل السلاح فى جيش موحد وشرطة موحدة، وتوحيد المؤسسات السيادية، ونهاية بانتخابات رئاسية وبرلمانية تجدّد الشرعية فى ليبيا.

وأعلن الحراك الوطنى من أجل ليبيا مساندة المطالب الشعبية الليبية، بإعلاء مصالح الوطن على المصالح الضيقة، وبحقن دماء جميع الليبيين، والعدل فى توزيع مقدراتهم عليهم، وإيصال الخدمات إليهم بالإنصاف، مؤكدا على ضرورة التصدى للإرهاب وداعميه، ودعمه للاعتدال والوسطية والتّراحم.

ووقع على البيان، رئاسة الحراك الوطنى من أجل ليبيا، الذى ناب عن أعضائه كل من الشيخ فرج بوحسن العبيدى، والشيخ إبراهيم أبوبكر نصر المقرحى، والشيخ مولاى قديدى، والشيخ إبراهيم على حامد الحضيرى.

يذكر أن مقرر الحراك الوطنى من أجل ليبيا هو الدكتور على أحمودة حسن مسعود، ومنسق العلاقات هو الدكتور عارف على النايض.

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