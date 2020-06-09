تفاصيل زيارة هيئة المجتمعات العمرانية للعلمين الجديدة (صور)

تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث كان في استقباله المهندس أسامة عبد الغني رئيس جهاز المدينة.واستهل "عبدالعزيز" جولته بتفقد عدد من الكباري منها كوبري وادي النطرون، ثم كوبري السعداء، وكوبري سيدي عبد الرحمن، مؤكدا على الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال.وانتقل "عبدالعزيز"، بعد ذلك، لتفقد طريق سي 15، حيث أكد على الانتهاء من توصيل المرافق بالكامل نهاية الأسبوع لاستكمال أعمال الرصف.كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة المنطقة الترفيهية، وأكد على انتهاء الأعمال في المواعيد المحددة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه.