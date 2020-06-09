وحدات من الجيش الوطنى الليبى تدخل حقول النفط فى الجنوب

أفادت مصادر خاصة بموقع "العربية" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أنباء عن قيام وحدات من الجيش الوطني الليبي تدخل حقول النفط في الجنوب.ويأتي ذلك بالتزامن مع أعلان المؤسسة الليبية للنفط عن قيام قوة مسلحة أجبرت الموظفين على وقف العمل في حقل الشرارة.وفي وقت سابق أكد الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لجميع الجهود الدولية لدعم الحل السياسي في ليبيا.وأعلن المسماري خلال مؤتمر صحفي عقد من بنغازي، تعهد الجيش الوطني الليبي بمواصلة قتال التنظيمات الإرهابية والتصدي للغزو التركي.وكشف اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، نزوح أكثر من 20 ألف مواطن من مدينة ترهونة التي دخلتها ميليشيات حكومة الوفاق ومعها المرتزقة السوريون بدعم تركي.