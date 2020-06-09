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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يفتح نصب نيو إنجلاند البحرى للصيد التجارى للأسماك

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:57 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيسمح بالصيد التجاري للأسماك في المياه المحمية قبالة سواحل نيو إنجلاند، والتخلص من ضوابط عهد أوباما التي تهدف إلى الحفاظ على الشعاب المرجانية في أعماق البحار والحيتان المهددة بالانقراض.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن هذا الإجراء يأتي بعد سنوات من الضغط والتحديات القانونية من قبل الصيادين التجاريين الذين يتوقون لسبر أعماق شمال شرقي كانيون والصيد خارج محيط النصب الوطني البحري الذي أقامه الرئيس السابق باراك أوباما في سبتمبر 2016.

وأعلن ترامب هذه الأخبار في اجتماع يوم الجمعة الماضية في بانجور، بولاية مين، مع بعض قادة صناعة صيد الأسماك، وحاكم ولاية مين، وبول ليباج، ووزير الداخلية ديفيد برنهاردت.

وقال ترامب إن أوباما "أساء بشدة" إلى ولاية مين من قبل بجعل النصب داخل حدود الصيد التجاري، مضيفًا في حديثه للصيادين بهذه المناسبة:" لقد نظموا عملية إبعادكم عن نطاق العمل".

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