رئيس مدينة بالمنيا يحيل مسئول الحملة الميكانيكية وموظفين للتحقيق

قرر العقيد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إحالة مسئول الحملة الميكانيكية بإحدى قرى المنيا للتحقيق في التقصير في أداء مهامه المكلف بها.كما أحال رئيس المدينة إثنين من الموظفين لعدم الانضباط وتهاونهم في القيام بالتكليفات المطلوبة منهمجاء ذلك خلال جولة رئيس المركز والمدينة لمتابعة الأعمال وانضباطها بالوحدات القروية والإدارات الخدمية والوحدات الصحية، للوقوف على مواطن الضعف ومحاولة إيجاد آليات وحلول عملية للتغلب عليها، وكذلك التأكيد على كل ما هو إيجابي ودعمه وتشجيعه وإبرازه حتى يصبح نموذجًا وقدوة في عمله يقتدي به الآخرين.وكان رئيس المدينة، قد بدأ جولته من قرية صفط الخمار، وتفقد سير العمل بها وتابع انضباط العمل بالوحدة الصحية للقرية ومحطة مياه الشرب، مؤكدًا أن أعمال المتابعة ستكون بصفة دورية لتحقيق الانضباط لأجل تحقيق المصلحة العامة، مؤكدا أنه لا مجال لأي مقصر ولا تهاون مع أي مستغل للمواطن، فنحن جميعًا نؤدي أعمالنا الكلفين بها لخدمة المواطنين وبلدنا، وهي مسئولية في رقابنا يجب أن تؤديها بكل إخلاص وأمانة.