نقل صيادلة رفضوا العمل بمستشفيات العزل بالبحيرة إلى إلقاهرة

قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالتنسيق مع الدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، باتخاذ بعض القرارات، تجاه الصيادلة المكلفين بالعمل بمستشفى دمنهور التعليمي لتخاذلهم عن تأدية واجبهم الوظيفي والوطني تجاه المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد بمحافظة البحيرة.وتقرر تكليف 4 صيادلة بمستشفى دمنهور التعليمي بالعمل من مستشفى دمنهور إلى مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، اعتبارًا من الثلاثاء 9 يونيو، وكذلك تكليف 4 صيادلة آخرين من العاملين بالمستشفى للعمل في مستشفى أحمد ماهر التعليمي في القاهرة، وتقرر أيضًا تكليف 2 من الأطباء بمستشفى دمنهور التعليمي بالعمل في مستشفى كفر الدوار العام، من ذات التاريخ على أن يتم رفع توقيعهم من دفاتر المستشفى لمدة أسبوعين.وكلفت مديرية الصحة بالبحيرة، الصيدلانية صفاء السيد عبدالحميد هدهد، كبير إخصائيين الصيادلة بدرجة مدير عام، بالتواجد المستمر يوميًا بصيدلية العزل بمستشفى دمنهور التعليمي طوال فترة العمل بالصيدلية، وذلك لضمان حسن سير العمل وانتظام العمل بصيدلية العزل ومتابعة أي تكليفات تصدرها إدارة المستشفي لها، اعتبارًا الثلاثاء 9 يونيو.وتأتى تلك القرارات حرصًا من محافظة البحيرة على تقديم أفضل رعاية طبية لمواطني المحافظة، وعدم تكرار تلك التصرفات، والتي وصفها بيان للمحافظة بـ«غير المسئولة»، والذي أشار إلى تكريم الأطباء المتميزين في تقديم الرعاية الطبية في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، وأن الدولة لا تتأخر عن إثابة المتميزين ومحاسبة المقصرين آداء واجباتهم.وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، أن اللجنة المشكلة من المحافظ برئاستها قامت بالمرور على المستشفى والتقت بالصيادلة والذين أبدوا بعض المطالب، وأوصت اللجنة بتحقيق رغباتهم وتذليل كافة العقبات التي تعوق أداء العمل، إلا أنه رغم من توفير كافة متطلباتهم تخاذلوا عن أداء واجبهم وامتنعوا عن تقديم الخدمة، وهو أمر غير مقبول تمامًا على حد قولها.