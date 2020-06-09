جامعة الوادى الجديد تحدد آخر موعد لتسليم الأبحاث الورقية

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، أن آخر موعد لتسليم الأبحاث الورقية للمراكز الإدارية بالداخلة والفرافرة وباريس وبلاط سيكون يوم الخميس الموافق 11 يونيو الجاري، وكذلك رفعها على المنصات الإلكترونية للكنترولات بالكليات الست بالجامعة فى نفس التوقيت.وأضاف رئيس الجامعة أن متابعة القواعد التنظيمية لعملية تسليم الأبحاث الورقية، بالنسبة لفرق سنوات النقل، ستكون إلكترونيًا أو يدويًا في المراكز الخمسة للمحافظة، بإشراف الدكتور ناجح عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأحمد ثابت مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة على مد فترة استلام الأبحاث حتى 11 ـ 6 ـ 2020.ويأتي ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وراحة الطلاب بمنع عدم التكدس والزحام أثناء تسليم الأبحاث بالمراكز الإدارية.