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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بينهم طبيب.. كفر الشيخ تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:14 ص
كورونا
كورونا
عمرو الشامي
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سجلت محافظة كفر الشيخ 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم بينهم طبيب عظام بمستشفى الحامول المركزي يدعى "سمير.ص.غ"، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم، والحالات البسيطة منهم تم تحويلها للعزل المنزلي مع توفير كل المستلزمات لهم.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان لها، أن الإصابات الـ67 جرى تسجيلها في مختلف مراكز المحافظة، مناشدة جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.

وأكد مصدر طبي بمستشفى عزل بلطيم، تسجيل حالة وفاة جديدة لسيدة من مركز قلين تدعي "بدرية.م.أ" داخل مستشفى العزل ببلطيم، كما تعافى 18 مصابًا جديدًا من فيروس كورونا المستجد، وتم السماح لهم بمغادرة المستشفى بعدما تحولت نتائجهم من إيجابي إلى سلبي وتعافوا بشكل نهائي.

وكثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بقرار ارتداء الكمامات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه علي المخالفين للقرارات التي تم إصدارها من قبل الدولة في ذلك.

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