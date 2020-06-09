«باير» الألمانية تخطط لبيع منتجاتها الطبية لـ«إيلانكو» الأمريكية

منحت بروكسل شركة "باير" الألمانية الضوء الأخضر لبيع منتجاتها الطبية للحيوانات الأليفة وحيوانات المزارع ضمن صفقة بمليارات الدولارات لمجموعة "إيلانكو" الأمريكية.ووافقت المفوضية فقط على الصفقة شريطة بيع أجزاء من ذلك العمل إلى أطراف ثالثة، وإلا سيتم تقييد المنافسة، وفقًا لما ذكرته نائبة رئيس المفوضية، مارجريت فيستاجر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وقالت فيستاجر: "يعتمد الأطباء البيطريون وأصحاب الحيوانات الأليفة والمزارعون على الابتكار والأسعار التنافسية لأدوية الحيوانات".والآن، يفترض أن تبيع كلا المجموعتان بعض المنتجات التي تحمل علامة تجارية، إلى منافسين.وكانت مجموعة "باير"، التي تتخذ من ليفركوزن مقرًا لها، قد أعلنت في أغسطس 2019 أنها تخطط لبيع قسم أدوية الحيوانات الأليفة وحيوانات المزارع لمجموعة "إيلانكو" مقابل 7.6 مليار دولار، بهدف تخفيف حجم الديون بعد استحواذ "باير" على شركة مونسانتو للبذور بتكلفة باهظة.