الوادى الجديد تسجل 90 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أكد اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الوادى الجديد، في بيان له، تسجيل 5 إصابات أخرى جديدة لليوم الثالث على التوالي، ليصبح بذلك إجمالي الحالات الإيجابية 90 إصابة بدون الوفيات.وأضاف المحافظ، أن حالات اليوم للمخالطين والوافدين من خارج المحافظة، بواقع حالة بمركز الخارجة وأخرى بقرية تنيدة بمركز بلاط، بالإضافة إلى تسجيل أول حالة إصابة لمواطن بمركز الفرافرة، وحالتين بمركز الداخلة بقريتي "القصر - القلمون".كما أكد "الزملوط" أن جميع الحالات الإيجابية الجديدة من المخالطين للمصابين أو الوافدين من خارج المحافظة ولا يوجد حالات لم يتم تحديد مصدر إصابتها، لافتًا إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ18 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.