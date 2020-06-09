صلاح عبدالله: إنجازات السيسى لا ينكرها إلا جاحد

عبر الفنان صلاح عبد الله عن سعادته بفترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوازي مع انتهاء السنة السادسة من توليه مقاليد الحكم في مصر.وقال "عبدالله" في تصريحات لـ"الدستور"، إن إنجازات السيسي طوال السنوات الستة الماضية، لا ينكرها إلا جاحد وحاقد وقابض أو مغرض وكاره لمصر، وأن إنجازاته واضحة على الأرض رغم كل الظروف التي نعيشها.وشدد صلاح عبدالله، على أن العمليات الإرهابية الحقيرة والقلق الكبير في ليبيا وملف سد النهضة وانتشار فيروس كورونا، بالرغم من كونها ملفات صعبة للغاية إلا أن الرئيس لا يألو جهدًا في التطوير والتعمير بأقصى طاقة له.واختتم: "في وجهة نظري.. ربنا أكرم مصر بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية".