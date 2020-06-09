الادعاء الأمريكى يتهم الأمير البريطانى آندرو بعدم التعاون فى قضية إبستين

اتهم الادعاء الأمريكي الأمير البريطاني آندرو، بعدم التعاون عقب تجاهله طلبات عدة لمقابلته حول صلته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين الذي توفي في أغسطس الماضي في سجن بنيويورك.وقال المحامي العام الأمريكي جيفري بيرمان‬: "الأمير لم يقم بإجراء مقابلة مع السلطات الاتحادية، ورفض مرارًا طلبنا لتحديد موعد لمثل هذه المقابلة، وكان أبلغنا قبل نحو 4 أشهر بشكل لا لبس فيه، من خلال المحامي ذاته الذي أصدر بيانًا اليوم، أنه لن يأتي لمثل هذه المقابلة"، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".من جهته، قال وزير العدل الأمريكي وليام بار، إنه "لا توجد خطط لتسلم آندرو".بدوره، أكد محامو آندرو أن "الأمير عرض مساعدته لوزارة العدل الأمريكية ثلاث مرات هذا العام".ويريد المحققون الأمريكيون إجراء مقابلة مع آندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث للاستماع لإفادته حول صداقته بإبستين، الذي كان يواجه محاكمة بتهم الاتجار بالقاصرات والدعارة.