رسميًا.. ياسر جلال بطل مسلسل «خالد بن الوليد»

تعاقد الفنان ياسر جلال رسميًا على بطولة مسلسل "سيف الله.. خالد بن الوليد" بدلًا من الفنان عمرو يوسف، ليبدأ التحضيرات للمسلسل الضخم خلال الفترة القادمة.وقام الفنان ياسر جلال بالتواصل مع الفنان عمرو يوسف وذهب لاستئذانه لتولي الدور، وهو ما قابله الفنان عمرو يوسف بصدر رحب وهنئه وعبر كل واحد منهما عن سعادته بمقابلة الأخر وأنه من معجبيه.وكان المسلسل توقف تصويره العام الماضي ولم يلحق بالعرض الرمضاني، وتعاقدت شركة سينرجي مؤخرًا مع النجم ياسر جلال لتولي بطولة العمل ويشركه عدد كبير من النجوم منهم بيومي فؤاد وأحمد فؤاد سليم والعمل الجديد من إخراج رؤوف عبد العزيز ومن تأليف إسلام حافظ، ومن المقرر أن يشارك فيه أكثر من 120 فنانًا من النجوم المصريين.