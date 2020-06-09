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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تسجل 59 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:35 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلن مركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا عن تسجيل 59 وفاة جديدة بين مصابي فيروس كورونا في موسكو خلال اليوم الأخير.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في العاصمة الروسية 3029 حالة منذ بدء انتشار الوباء، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس".

يذكر أنه تم خلال الأيام الأخيرة رصد تراجع كبير في وتيرة انتشار الفيروس بموسكو.

وأعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، الإثنين، عن رفع القيود عن تنقل السكان في المدينة، وإلغاء نظام التصاريح الإلكترونية اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يونيو، مشيرًا إلى رفع مزيد من القيود خلال الشهر الجاري.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في عموم روسيا 476 ألف شخص، و197 ألفًا منهم في موسكو.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا 5971 حالة حتى ظهر الإثنين 8 يونيو، بينما تعافى أكثر من 230 ألف شخص من الفيروس.

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