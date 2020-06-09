تعقيم مطار سوهاج الدولى تمهيدًا لعودة الحركة الجوية (صور)

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن مطار سوهاج الدولي يشهد تواصل عمليات التطهير والتعقيم لكافة المنشآت وصالات السفر والوصول وهناجر الطائرات والمكاتب الفنية والإدارية وأبراج المراقبة الجوية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقًا لتوجيهات وتعليمات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع.وأضاف المصدر، أن سلطات مطار سوهاج الدولي بقيادة الطيار هشام فريد، تتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية عبر استخدام التباعد الاجتماعي بصالات السفر والوصول ووضع علامات إرشادية؛ تنفيذًا لتوصيات وإرشادات وزارة الصحة، تمهيدًا لقرب عودة الحركة الجوية والركابية إلى الموانئ الجوية المصرية خلال الفترة المقبلة.ومن المقرر أن يستقبل مطار سوهاج الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة عددًا من الرحلات الجوية الاستثنائية لنقل المصريين العالقين بالخارج والراغبين في العودة أرض الوطن من أهالى الصعيد، حيث تم إعلان حالة الاستعدادات لتلك الرحلات.