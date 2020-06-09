تحطم طائرة عسكرية أمريكية أثناء هبوطها فى قاعدة التاجى

أفاد مصدر أمني عراقي، بتحطم طائرة عسكرية أمريكية أثناء هبوطها في قاعدة التاجي العراقية.وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية اليوم، إن طائرة من نوع C130 تابعة التحالف الدولي تحطمت أثناء هبوطها في قاعدة التاجي بعد احتراق المحرك، مضيفًا أن ذلك جاء بسبب خلل فني.