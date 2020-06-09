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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدير بنوك الدم: بيع بلازما متعافىّ كورونا «مستحيل»

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:12 ص
الدكتور إيهاب سراج
الدكتور إيهاب سراج
أحلام عبدالرحمن
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كشف الدكتور إيهاب سراج، مدير بنوك الدم القومية، حقيقة ما يتردد عن بيع المتعافين من فيروس كورونا، بلازما الدم مقابل مبالغ مالية.

وقال سراج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن بيع البلازما أمر مستحيل، لأن هناك اشتراطات لابد أن تنطبق على المتعافي، وشروط على المريض الذي ينتقل له البلازما، وشروط ثالثة ترتبط بكفاءة البلازما.

وأوضح أن البلازما تمر بتحاليل معقدة غير موجودة إلا في الجهات الحكومية ووزارة الصحة، مردفا: "كيف يعرف أن المتبرع صالح للتبرع؟ هتعمل عليه جميع التحاليل الفيروسية، وتحاليل الحمض النووي على الفيروس؟ وقياس أجسام مضادة وكثافتها وكفاءتها".

وأردف: "التحاليل غير موجودة إلا في وزاة الصحة، كما أن البلازما تشترط نفس فصيلة الدم، لكنها لا تشرط الموجب أو السالب".

ووجه مدير بنوك الدم القومية، رسالة للمتعافين من فيروس كورونا، قائلا: "إن تبرعك بالبلازما ينقذ حياة شخصين، لأن كل بلازما متبرع يمكنها علاج مريضين".

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