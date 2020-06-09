صحيفة بريطانية: العائدون إلى لندن يواجهون قواعد حجر صحى «مربكة»

أصبحت قواعد الحجر الصحي لمدة 14 يومًا فقط بدلًا من 21 يومًا هي المعمول بها في بريطانيا منذ مساء أمس الأحد، وذلك في استقبال البريطانيين العائدين جوًا، في وضع حرج وصف بالـ"المربك" أو"الفوضوي"، في الوقت الذي تعالت الشكوى من رؤساء الشركات العاملة في مجال الطيران الذين وصفوا الوضع الحالي بأن "بريطانيا مغلقة".وبدأ تنفيذ هذه القواعد منتصف ليلة أمس، وبالرغم من عدم وصول طائرات كثيرة وعدم اشغال صالات الوصول في المطارات، واجه المسافرون طوابيرًا بسبب عدم قيامهم بملء استمارات الوصول بالطائرات، لهذا قاموا بملئها بالمطار والتي استغرقت عدة دقائق.وفي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورونا، سعى الوزير بوزارة الداخلية كيت مالتهاوس للدفاع عن الإجراءات، لكنه أوضح أن هذه الإجراءات سيتم تخفيفها فيما بعد، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الحملة ضد الإجراءات الجديدة، حذّر مدير مطار هيثرو جون هولاند-كايي، من أن آلاف فرص العمل ستتعرض للخطر إذا لم يتم رفع الإغلاق الكامل للبلاد بشكل سريع بما فيها دائرة رئيس الوزراء البرريطاني بوريس جونسون في غرب لندن، وقال هولاند كاي:"الرسالة اليوم هي أن بريطانيا مغلقة".وعزز الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو من انتقاده للحظر، وقال هولاند كايي:"بينما نشعر بأننا نؤيد بشدة أي إجراءات تعد ضرورية لمنع وقوع موجة ثانية من المرض إلا أننا يجب أن نعد خطة عاجلة للحجر الصحي تدور حول كيف يمكن أن نقضي على المرض بشكل كامل وعاجل".وتوقع المدير التنفيذي لشركة "ريان إير" مايكل أولاري، أن يسبب الإغلاق الكامل لبريطانيا "دمارًا لا يوصف" لقطاع السياحة في البلاد.ويستعد غدًا رئيس الوزراء البريطاني، لتقديم إجراءات خاصة بإعادة الاقتصاد للعمل إلى إجتماع مجلس الوزراء.