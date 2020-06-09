بالأرقام.. موازنات تريليونية لتدشين آلاف المشروعات خلال 6 سنوات

نجحت الحكومة في خفض أعداد المتعطلين عن العمل لما يقارب النصف خلال الـ6 سنوات الأخير، حيث بلغ العدد 3.6 مليون عاطل عام 2014، وانخفض لـ 2.2 مليون عاطل حتى الربع الأول من عام 2020.وعزز نجاح التجربة المصرية في خفض أعداد المتعطلين، تسارع عجلة تنفيذ المشروعات القومية بمختلف محافظات الجمهورية، والتي جاوز عددها 16 ألف مشروع تنموي وخدمي بتكلفة إجمالية قدرها 2.2 تريليون جنيه خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2019.وفي هذا الصدد، كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنفيذ المشروعات التنموية تضاعفت خلال السنوات الماضية بنسبة 300% بين عامي 2013-2014 و2019-2020، لتبلغ 230 مليار جنيه مقابل 54 مليار جنيه.وترصد "الدستور" عبر السطور التالية أبرز تلك المشروعات:- تخصيص 1.5 تريليون جنيه لتنفيذ 4253 مشروعًا في قطاع البنية التحتية.- تنفيذ 538 مشروعًا بتكلفة 387 مليار جنيه بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.- الانتهاء من تنفيذ 97 مشروعًا بتكلفة 1 تريليون جنيه بقطاع البترول والثروة المعدنية.- وفي قطاع النقل تم الانتهاء من 531 مشروعًا بتكلفة 175 مليار جنيه.- كما تم الانتهاء من تنفيذ 4660 مشروعًا بتكلفة 46 مليار جنيه بقطاع الصحة والتعليم قبل الجامعى.- وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تم الانتهاء من 200 مشروع بتكلفة حوالي 9 مليارات جنيه.- أما بالنسبة لقطاعي الري والزراعة، تم الانتهاء من تنفيذ 1314 مشروعًا بتكلفة إجمالية حوالي 38 مليار جنيه.- كما رصدت الحكومة 3.7 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة في عدد 143 قرية، وتستهدف رصد 8 مليارات جنيه لتطوير 357 قرية جديدة لتغطية 59% من سكان القرى الأكثر احتياجًا.- إنجاز 516 مشروعًا في قطاع الإسكان بتكلفة 49.3 مليار جنيه.