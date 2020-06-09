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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نجاح أول عملية ولادة لمصابة بكورونا داخل مستشفى عزل جامعة المنصورة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:07 ص
مستشفى عزل جامعة
مستشفى عزل جامعة المنصورة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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صرح الدكتور الشعراوي كمال، مدير مستشفى المنصورة الجامعي، بأن مستشفى العزل بالجامعة استقبلت اليوم أول مولودة لسيدة تبلغ من العمر 30 سنة، بعد قيام الفريق الطبي بإجراء عمليه قيصرية تحت إشراف فريق طبي من أطباء التخدير والعناية المركزة، والأمراض الصدرية، والنساء والتوليد، والأطفال وحديثي الولادة، والفريق المعاون من التمريض والفنيين بقياده الدكتورة مروة عمر، مدرس الأمراض الصدرية، وتحت إشراف الدكتور عمرو سمير، مدير مستشفى العزل.

وأشار "الشعراوي" إلى أن إدارة المستشفى قامت بتذليل كل الصعوبات الفنية أمام الطاقم الطبي حتى يقوم بدوره على أكمل وجه، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تلقاه مستشفى العزل من الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية.

جدير بالذكر أنه صدر قرار رئيس الجامعة السيد الاستاذ الدكتور أشرف عبدالباسط في 162020 بالبدء في تشغيل مبنى الباطنه الخاصه (مستشفى العزل) بسعة 100 سرير و12 سرير عنايه مركزه كمرحلة اولى يليها مستشفى النقاهه ومجمع العنايات ومركز تعقيم فيروسات الجهاز التنفسي بسعة 120 سرير و75سرير عنايه مركزه

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