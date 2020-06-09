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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«سكرتير مطروح»: أعراض كورونا لم تظهر على المحافظ

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:10 ص
اللواء محمد أنيس
اللواء محمد أنيس
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قال اللواء محمد أنيس، السكرتير المساعد لمحافظة مطروح، إنه عندما شعر بألم شديد في جسده وإسهال، وفقد حاستي الشم والتذوق، قام بعزل نفسه منزليًا، واتبع البرتوكول العلاجي لوزارة الصحة.

وأضاف "أنيس"، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة "الأولى" المصرية، أنه فور إجراء المسحة وتبين إصابته بفيروس كورونا، أبلغ المحافظ وقام بعزل نفسه.

وتابع: "بدأت الأعراض عليّ عندما عدت من مأمورية من القاهرة.. وأنا الآن فى العزل المنزلى"، مشيرًا إلى أنه يتلقى العلاج الآن وحالته مستقرة.

وأكد "أنيس"، أنه تم عزل كافة المخالطين له لمدة 14 يومًا، ولم تظهر عليهم أي أعراض حتى الآن، بما فيهم المحافظ، مشيرًا إلى أنه كان يتبع التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامة بشكل دائم.

وتابع: "أنا كنت ملتزم بالتباعد الاجتماعى إن شاء الله لا يكون أحد من المخالطين قد أصيب، حتى الآن لم تظهر أعراض على محافظ مطروح".

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