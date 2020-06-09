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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط كمامات غير مطابقة للمعايير الصحية بمدينة السادات (صور)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:25 ص
ضبط كمامات
ضبط كمامات
علا العلاف
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قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، أنه في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، تمكنت اليوم شرطة ومباحث التعمير بجهاز المدينة من ضبط كميات كبيرة من كمامات مصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر.

وأَضاف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الكمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم تعبئتها في عبوات لإدخال الغش على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضح "منيع" أن الكمامات كانت موجودة بأحد البدرومات بالمنطقة السكنية الثالثة، وجاري التحقيق من قبل الجهات المعنية، لافتًا إلى أنه انه سيتم استكمال الحملات منعًا للغش التجاري واستغلال المواطنين في تلك الظروف التي تمر بها البلاد.
ضبط كمامات
ضبط كمامات
ضبط كمامات
ضبط كمامات
ضبط كمامات
ضبط كمامات

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