سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 9-6 -2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم للشراء 52.52 وللبيع 52.76، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.68 وللبيع 52.81، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.47 وللبيع 52.99، اما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 52.33 وللبيع 52.79.



وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي للشراء 51.91 وللبيع 52.81، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 50.25 وللبيع 52.87، أما في بنك مصر فسجل 50.72 وللبيع 52.74، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 50.72 وللبيع 52.74.



كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي اجريكول للشراء 51.37 وللبيع 51.75، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي فسجل للشراء 50.78 وللبيع 52.41، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 51.23 وللبيع 52.81، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 50.12 وللبيع 52.27.



سعر ريال سعودي في البنوك المصرية اليوم:



بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد للشراء 4.18 وللبيع 4.33، وفي البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 4.20 وللبيع 4.33، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 4.18 وللبيع 4.33، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 4.19 وللبيع 4.34.



أما في بنك عودة فسجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للشراء 4.19 وللبيع 4.32، وفي بنك الاستثمار سجل للشراء 4.20 وللبيع 4.32، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 4.22 وللبيع 4.32، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 4.20 وللبيع 4.33، اما في بنك مصر فسجل للشراء 4.21 وللبيع 4.31.

