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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9 -6-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:30 ص
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9 -6-2020 فى البنوك المصرية
ياسمين محمود
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تباين سعر صرف عملة اليورو الأوروبية أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 9- 6-2020، في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 18.24 وللبيع 18.41.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

ويقدم موقع «الدستور» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم:

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أتش أس بي سي للشراء 18.20 وللبيع 18.39، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.20 وللبيع 18.51، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.24 وللبيع 18.51، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 18.24 وللبيع 18.41.

كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 18.24 وللبيع 18.41، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.24 وللبيع 18.41،

سعر الجنيه الإسترلينى فى البنوك المصرية 

بلغ سعر الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري للشراء 20.37 وللبيع 20.65، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 20.37 وللبيع 20.65، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 20.37 وللبيع 20.62، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 20.35 وللبيع 20.67.

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار للشراء 20.33 وللبيع 20.66، وفي بنك البركة سجل للشراء 20.28 وللبيع 20.89، وفي بنك مصر سجل للشراء 20.37 وللبيع 20.65، أما في بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 20.37 وللبيع 20.75.

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد للشراء 20.38 وللبيع 20.67، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 20.38 وللبيع 20.67، وفي بنك كريدي اجريكول سجل للشراء 20.38 وللبيع 20.67، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 20.39 وللبيع 20.69.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أتش أس بي سي للشراء 20.40 وللبيع 20.68، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 20.41 وللبيع 20.59، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 20.49 وللبيع 20.71، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات 20.49 وللبيع 20.71.

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