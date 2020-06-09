سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9 -6-2020 فى البنوك المصرية

سعر الجنيه الإسترلينى فى البنوك المصرية

بلغ سعر الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري للشراء 20.37 وللبيع 20.65، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 20.37 وللبيع 20.65، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 20.37 وللبيع 20.62، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 20.35 وللبيع 20.67.



وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار للشراء 20.33 وللبيع 20.66، وفي بنك البركة سجل للشراء 20.28 وللبيع 20.89، وفي بنك مصر سجل للشراء 20.37 وللبيع 20.65، أما في بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 20.37 وللبيع 20.75.



وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد للشراء 20.38 وللبيع 20.67، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 20.38 وللبيع 20.67، وفي بنك كريدي اجريكول سجل للشراء 20.38 وللبيع 20.67، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 20.39 وللبيع 20.69.



وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أتش أس بي سي للشراء 20.40 وللبيع 20.68، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 20.41 وللبيع 20.59، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 20.49 وللبيع 20.71، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات 20.49 وللبيع 20.71.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أتش أس بي سي للشراء 18.20 وللبيع 18.39، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.20 وللبيع 18.51، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.24 وللبيع 18.51، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 18.24 وللبيع 18.41.كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 18.24 وللبيع 18.41، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.24 وللبيع 18.41،